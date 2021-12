Sampdoria-Torino | data | orario e diretta tv sedicesimi Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) La, l’, latv e streaming di, match valevole per idi finale della. Ritorna lanazionale quindi, dopo i primi turni estivi. In gara secca, le vincenti di questi turni andranno ad affrontare ad inizio anno le squadre più blasonate del movimento calcisticono. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 16 dicembre alle ore 21:00; latelevisiva sarà affiad1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. DOVE E QUANDO VEDERE VENEZIA-TERNANA DOVE E QUANDO VEDERE UDINESE-CROTONE DOVE E QUANDO VEDERE ...