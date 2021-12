Salvini risponde alla Meloni e mette in campo la sua generazione Atreju (Di sabato 11 dicembre 2021) Bari - Una “generazione Atreju”, ma con la spada di Alberto da Giussano per arginare l’emorragia di voti dalla Lega governista verso la destra di Fratelli d’Italia: Matteo Salvini, dopo l’accoglienza agrodolce nella festa nazionale dei conservatori a Roma, rilancia il suo duello con Giorgia Meloni. Nell’assemblea “Formula Puglia”, nell’AncheCinema di Bari, mette in campo un pezzo della sua classe dirigente con solide radici postmissine e riprende temi cari alla destra sociale al fine di recuperare terreno nei sondaggi che premiano il partito della leader di Fdi, stabilmente con più consensi del Carroccio. Nella kermesse, introdotta dal senatore salentino Roberto Marti, l’antica contesa tra sovranisti si rinnova già leggendo il programma degli ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) Bari - Una “”, ma con la spada di Alberto da Giussano per arginare l’emorragia di voti dLega governista verso la destra di Fratelli d’Italia: Matteo, dopo l’accoglienza agrodolce nella festa nazionale dei conservatori a Roma, rilancia il suo duello con Giorgia. Nell’assemblea “Formula Puglia”, nell’AncheCinema di Bari,inun pezzo della sua classe dirigente con solide radici postmissine e riprende temi caridestra sociale al fine di recuperare terreno nei sondaggi che premiano il partito della leader di Fdi, stabilmente con più consensi del Carroccio. Nella kermesse, introdotta dal senatore salentino Roberto Marti, l’antica contesa tra sovranisti si rinnova già leggendo il programma degli ...

