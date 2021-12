Salvini non perde l’occasione e attacca Lamorgese. Il leader leghista strumentalizza il caso che lambisce il Viminale. Il Capitano cavalca lo scandalo pugliese (Di sabato 11 dicembre 2021) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è di nuovo sotto attacco da parte dell’ex ministro dello stesso dicastero Matteo Salvini, che evidentemente non riesce ad elaborare la perdita del ministero da cui faceva il gradasso in Europa e in Italia, rimediando peraltro sonore sberle dalla società civile e dalla magistratura. Questa volta il motivo è una indagine sul caporalato in Puglia in cui risulta coinvolta – ha l’obbligo di dimora – la moglie del capo dipartimento immigrazione dell’Interno, il prefetto Michele Di Bari (leggi l’articolo). La signora si chiama Rosalba Bisceglia e gestisce una società agricola nel foggiano. La cosa buffa è che però il marito e dirigente, non indagato e finora estraneo ai fatti, fu voluto in quel posto proprio da Salvini ministro nel maggio 2019. Eppure ieri Salvini ha detto: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) La ministra dell’Interno Lucianaè di nuovo sotto attacco da parte dell’ex ministro dello stesso dicastero Matteo, che evidentemente non riesce ad elaborare la perdita del ministero da cui faceva il gradasso in Europa e in Italia, rimediando peraltro sonore sberle dalla società civile e dalla magistratura. Questa volta il motivo è una indagine sul caporalato in Puglia in cui risulta coinvolta – ha l’obbligo di dimora – la moglie del capo dipartimento immigrazione dell’Interno, il prefetto Michele Di Bari (leggi l’articolo). La signora si chiama Rosalba Bisceglia e gestisce una società agricola nel foggiano. La cosa buffa è che però il marito e dirigente, non indagato e finora estraneo ai fatti, fu voluto in quel posto proprio daministro nel maggio 2019. Eppure ieriha detto: ...

