Salvini: "Donna al Quirinale? Berlusconi non si chiama Silvia" (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dicembre 2021 "Una Donna al Quirinale? Berlusconi non si chiama Silvia", così Matteo Salvini intervistato ad Atreju21. / Youtube Fratelli d'Italia Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dicembre 2021 "Unaalnon si", così Matteointervistato ad Atreju21. / Youtube Fratelli d'Italia

