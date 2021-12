Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2021: Stefan Kraft vince su Granerud (Di sabato 11 dicembre 2021) Stefan Kraft è il vincitore della prova di Coppa del Mondo 2021/2022 andata in scena oggi sul trampolino tedesco di Klingenthal. L’austriaco ha preceduto il norvegese Halvor Egner Granerud e il polacco Kamil Stoch, riuscendo a gestire il tesoretto accumulato grazie al piccolo capolavoro del primo round di salti. Ai piedi del podio si è fermato invece il tedesco Karl Geiger, capace comunque di recuperare tre posizioni nel secondo round e di mantenere il primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. In casa Germania da segnalare anche la grande rimonta di Andreas Wellinger, che recupera ben 11 posizioni e si issa fino al sesto posto, alle spalle dell’altro tedesco Markus Eisenbichler. Uno dei maggiori delusi di giornata è ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)è il vincitore della prova didel/2022 andata in scena oggi sul trampolino tedesco di. L’austriaco ha preceduto il norvegese Halvor Egnere il polacco Kamil Stoch, riuscendo a gestire il tesoretto accumulato grazie al piccolo capolavoro del primo round di salti. Ai piedi del podio si è fermato invece il tedesco Karl Geiger, capace comunque di recuperare tre posizioni nel secondo round e di mantenere il primo posto nella classifica generale didel. In casa Germania da segnalare anche la grande rimonta di Andreas Wellinger, che recupera ben 11 posizioni e si issa fino al sesto posto, alle spalle dell’altro tedesco Markus Eisenbichler. Uno dei maggiori delusi di giornata è ...

