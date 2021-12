“Salerno come Napoli, vi assomigliate”: striscione provocatorio da Firenze (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel pomeriggio la Salernitana ha sfidato la Fiorentina nel primo anticipo del sabato sera di Serie A. I granata hanno perso 4-0 e restano impantanati all’ultimo posto in classifica, a -4 dalla zona salvezza e con tante difficoltà da risolvere per sperare nel “miracolo” sportivo. striscione Salernitanastriscione contro Salernitana e Napoli dai tifosi della Fiorentina Al Franchi è apparso uno striscione provocatorio nei confronti dei tifosi di Napoli e Salernitana. Dalla Curva Fiesole è apparsa la scritta: “NA-SA, 50 km possono bastare per potervi assomigliare!“. striscione che fa “arrabbiare” i tifosi di entrambe le tifoserie campane, da tempo grandi rivali sportive, come si è visto anche nel derby di qualche mese fa all’Arechi di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel pomeriggio la Salernitana ha sfidato la Fiorentina nel primo anticipo del sabato sera di Serie A. I granata hanno perso 4-0 e restano impantanati all’ultimo posto in classifica, a -4 dalla zona salvezza e con tante difficoltà da risolvere per sperare nel “miracolo” sportivo.Salernitanacontro Salernitana edai tifosi della Fiorentina Al Franchi è apparso unonei confronti dei tifosi die Salernitana. Dalla Curva Fiesole è apparsa la scritta: “NA-SA, 50 km possono bastare per potervi assomigliare!“.che fa “arrabbiare” i tifosi di entrambe le tifoserie campane, da tempo grandi rivali sportive,si è visto anche nel derby di qualche mese fa all’Arechi di ...

Advertising

vivosurealtime : Comunque Daniela come Sabrina Salerno, sempre ultima o giù di li nell'esibirsi #BallandoConLeStelle - Romanito_21 : RT @mirkonicolino: #Allegri a #DAZN: 'Il 1° tempo è stato bello, abbiamo creato e tirato in porta. Abbiamo avuto un blackout come a Salerno… - mayfrayn67 : RT @EleonoraDAmore: Non bisogna complimentarsi con la 'pancia accogliente' di #Arisa, non ci vuole nessun coraggio per mostrare un corpo bu… - EleonoraDAmore : Non bisogna complimentarsi con la 'pancia accogliente' di #Arisa, non ci vuole nessun coraggio per mostrare un corp… - miridesant : Stanno regalando voti 9 come alla Salerno ?#BallandoConLeStelle -