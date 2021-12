Salernitana vs Fiorentina | è il giorno dell' ex Franck Ribéry

(Di sabato 11 dicembre 2021) Laha il peggior attacco di questo campionato, con 11 gol all’attivo ed è la squadra con meno tiri nello specchio (46) – Dusan Vlahovic ha segnato più gol di tutta la squadra campana (13), con la metàe conclusioni nello specchio (23).si sono incontrate quattro volte in Serie A, con i viola che conducono per due vittorie a una (un pareggio completa il bilancio). Laha vinto, senza subire gol, entrambe le partite casalinghe contro lain Serie A: la squadra campana è, con Lecco, Legnano, Spezia e Treviso unae cinque contro cui i viola hanno il 100% di successi interni e di clean sheet. Laè la terza squadra negli ultimi 50 anni a non aver pareggiato nessuna ...

Unica squadra della Serie A 2021 - 2022 senza pareggi, lainaugura il sabato calcistico ospitando alle 15 l'ultima della classedel grande ex Franck Ribery nel secondo anticipo della 17ª giornata. La squadra di Vincenzo Italiano , ..., dove vederla in tv e streaming La sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata di campionato, si gioca oggi alle 15.00 allo stadio Artemio ...È il giorno del ritorno al 'Franchi' di Franck Ribery, ma la Viola che sogna l'Europa non vuole fermarsi contro l'ultima della classe.Pronostici Serie A 17^ giornata: quote e previsioni per le partite che si giocheranno in campionato già da oggi, sabato 11 dicembre 2021.