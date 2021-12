Sale la curva dei contagi a Cerreto: chiuse le scuole fino al 14 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Sale la preoccupazione nel piccolo comune di Cerreto Sannita. La curva epidemica torna ad avere pendenza che non lascia tranquilli. Un numero di contagiati, non quantificato, che, però, ha costretto il sindaco Parente a firmare un’ordinanza di sospensioni delle attività scolastiche all’I.C. Mazzarella – Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado (plesso Piazza Mazzacane e Centro Emmaus) e al Micro nido, fino al 14 di dicembre compreso. Tamponi per tutta la popolazione scolastica, attesa dell’esito per la riapertura in sicurezza che è prevista per il 15 di dicembre, salvo altra indicazione, qualora la situazione non dovesse subire un miglioramento. La cautela è massima, l’attenzione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSannita (Bn) –la preoccupazione nel piccolo comune diSannita. Laepidemica torna ad avere pendenza che non lascia tranquilli. Un numero diati, non quantificato, che, però, ha costretto il sindaco Parente a firmare un’ordinanza di sospensioni delle attività scolastiche all’I.C. Mazzarella – Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado (plesso Piazza Mazzacane e Centro Emmaus) e al Micro nido,al 14 dicompreso. Tamponi per tutta la popolazione scolastica, attesa dell’esito per la riapertura in sicurezza che è prevista per il 15 di, salvo altra indicazione, qualora la situazione non dovesse subire un miglioramento. La cautela è massima, l’attenzione ...

