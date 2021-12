Rugby: Consiglio Fir, oltre quattro milioni per lo sviluppo del movimento di base (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio Federale della FedeRugby si è riunito a Roma per l'ultima seduta del 2022. Nel corso dell'assise l'organo di governo del Rugby italiano ha definito un accantonamento straordinario di quattro milioni di euro sul bilancio 2021, destinati a progetti funzionali allo sviluppo strutturale del Rugby di base in Italia. Ulteriori seicentomila euro sono stati accantonati per le progettualità di competenza della Commissione "Rilancio del Sud”, coerentemente con la volontà della governance di rispondere in modo tangibile alle sfide specifiche dei territori. L'utilizzo dei fondi sarà, di volta in volta, definito sulla base di progetti presentati dalle Società o sviluppati dalla Fir stessa e dalle proprie ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - IlFederale della Fedesi è riunito a Roma per l'ultima seduta del 2022. Nel corso dell'assise l'organo di governo delitaliano ha definito un accantonamento straordinario didi euro sul bilancio 2021, destinati a progetti funzionali allostrutturale deldiin Italia. Ulteriori seicentomila euro sono stati accantonati per le progettualità di competenza della Commissione "Rilancio del Sud”, coerentemente con la volontà della governance di rispondere in modo tangibile alle sfide specifiche dei territori. L'utilizzo dei fondi sarà, di volta in volta, definito sulladi progetti presentati dalle Società o sviluppati dalla Fir stessa e dalle proprie ...

