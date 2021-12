Ruba giubbotto | felpa e cappello al Centro Commerciale Latina Fiori | arrestato

(Di sabato 11 dicembre 2021)– Nella giornata odierna, gli agenti della Volante di, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino 30enne ritenuto responsabile di furto aggravato e già noto alle forze dell’ordine perché autore di un precedente e molto recente reato contro il patrimonio. Nella tarda mattinata, infatti, l’uomo era stato notato aggirarsi nei magazzini OVS dele aveva attirato i sospetti del personale addetto alla sicurezza del. Infatti, fermato subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, era stato trovato in possesso di un, di unae di un cappellino, ancora etichettati ma privi delle placche antitaccheggio che erano state in precedenza forzate dal tunisino. La merce era ...

