Royal Family | il principe William ha tradito Kate Middleton | Ecco con chi

Leggi su topicnews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Qualcuno potrebbe dire tale padre, tale figlio. Così come Carlo fece con Lady Diana, cosìha fatto con. Scoppia la bomba a Palazzo su un presunto tradimento del futuro erede al trono. Anche l’amatissimo, figlio di Carlo e Diana, nasconde i suoi scheletri nell’armadio. Non solo Harry ha combinato qualche guaio di troppo ma anche suo fratello. E mentre manca poco al Natale scoppia in casa Winsor una bella bomba. Nel frattempo i duchi di Cambridge hanno postato su Instagram una foto della loro famiglia in cui fanno gli auguri di Natale ai sudditi. Nella foto c’è papà, 39, mamma, 39, e i tre figli George, 8, Charlotte, 6, e Louis, 3, ultimo arrivato. Ma la foto “rompe” una tradizione: la location non è più Anmer Hall, ma la Giordania. LEGGI ...