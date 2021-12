Rosalinda Cannavò | “ecco perché Dayane Mello mi ha bloccata”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Fine dell’amicizia trala modella e imprenditrice avrebbe bloccato l’attrice e conduttrice di Casa Chihanno condiviso una bella amicizia. Adesso però le cose tra le due ragazze sono cambiate. A fare la prima mossa sembrerebbe essere statache ha bloccatosu Instagram. Tutto è dovuto al fatto cheha preso le difese della modella mentre si trovava dentro al reality La Fazenda in Brasile. Sono accadute delle cose mentre l’imprenditrice ed ex gieffina si trovava in veste di concorrente a La Fazenda: bullismo, accuse di ...

Di nuovo ai ferri corti Dayane Mello e? Non sarebbe la prima volta, come i più attenti sanno. In questi giorni si è parlato molto del loro rapporto perché, dopo essere stata eliminata dal reality A Fazenda, in Brasile, ...Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto", ha raccontato a Casa Chi, il format web condotto proprio dall'ex gieffina. Davide Silvestri frecciatina a Gianmaria e Sophie per i ...