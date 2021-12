Rosa e Olindo, 15 anni senza pentimenti (Di sabato 11 dicembre 2021) Condannati all’ergastolo non si sono mai arresi. Pronta un’istanza per chiedere la revisione del processo Leggi su lastampa (Di sabato 11 dicembre 2021) Condannati all’ergastolo non si sono mai arresi. Pronta un’istanza per chiedere la revisione del processo

Advertising

messveneto : Rosa e Olindo, 15 anni senza pentimenti: Condannati all’ergastolo non si sono mai arresi. Pronta un’istanza per chi… - il_piccolo : Rosa e Olindo, 15 anni senza pentimenti - TiElleKappa : @sanacore_ E aggiungo il caso di Erba e la condanna totalmente ingiusta di Rosa e Olindo. - Danyboy1991 : Ascolta 'Ep. 1 Gli audio inediti di Olindo e Rosa nell’ultimo mese da liberi' di Algama via #spreaker - picuzzo93 : menomale che tra 10 giorni me ne vado in ferie sennò qua facevo come Rosa e Olindo. -