Rompighiaccio Laura Bassi in viaggio verso l’Antartide (Di sabato 11 dicembre 2021) È partita dal porto di Lyttelton a Christchurch in Nuova Zelanda la Rompighiaccio Laura Bassi, l'unica nave italiana per la ricerca oceanografica in grado di navigare nei mari polari. L'arrivo presso la Stazione italiana Mario Zucchelli in Antartide è previsto intorno al 16 dicembre. Inizia così - informa l'ENEA - la prima delle tre rotazioni previste per la 37° campagna in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca e attuato dall'ENEA per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle spedizioni e dal Cnr per la programmazione e coordinamento scientifico.La missione della nave Laura Bassi, di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, è iniziata lo scorso 21 ottobre quando ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) È partita dal porto di Lyttelton a Christchurch in Nuova Zelanda la, l'unica nave italiana per la ricerca oceanografica in grado di navigare nei mari polari. L'arrivo presso la Stazione italiana Mario Zucchelli in Antartide è previsto intorno al 16 dicembre. Inizia così - informa l'ENEA - la prima delle tre rotazioni previste per la 37° campagna in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca e attuato dall'ENEA per la pianificazione e l'organizzazione logistica delle spedizioni e dal Cnr per la programmazione e coordinamento scientifico.La missione della nave, di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, è iniziata lo scorso 21 ottobre quando ha ...

