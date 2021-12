Roma | Mou sceglie la spalla di Abraham | lotta a tre per una maglia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Mourinhoil partner d’attacco di Tammyper la gara contro lo Spezia.a tre per unada titolare con lo Spezia Visto l’infortunio accorso a Zaniolo, laè in cerca di un partner d’attacco da affiancare a Tammycontro lo Spezia. L’inglese è l’unico intoccabile in avanti e Mou aspetta ora di trovargli un compagno, con Borja Mayoral, reduce dal gol in Conference, favorito. Le alternative, infatti, prevedono l’utilizzo di uno tra Felix Afena, appena tornato a disposizione dopo il Covid, ed Eldor Shomurodov che però, fin qui, raramente ha convinto ed è in un momento di forma non ottimale. A riportarlo è Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.