(Di sabato 11 dicembre 2021) Alcuni controlli sono stati effettuati dalla Questura nella zona del Pigneto, dove due cittadini nigeriani sono stati inizialmente fermati sullapolitana in quanto sprovvisti die certificazione verde. Gli ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che su uno dei due pendeva un’esecuzione per la carcerazione. L’uomo dovrà scontare oltre 2 anni di carcere e pagare una multa di 7000 euro. Leggi anche:. ‘Ci faccia vedere il’: lui si rifiuta e picchia gli agenti Alla stazionePigneto, linea C, gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno proceduto al controllo di 2 cittadini nigeriani. I 2, poco collaborativi al controllo, sono stati trovatibiglietti ecertificazione verde. Avendo opposto ...

Advertising

matteosalvinimi : Roma, festa dell’Immacolata. Dopo l’uomo nudo nella fontana, mancava quello a spasso per la metro A. Alla faccia de… - CorriereCitta : Roma, in metro senza biglietto e Green Pass: denunciati - gitomasello : Domani Coded Bodies è a ROMA ! parte della seconda edizione di 1 Metro Sotto la Metro al @fusolab ore 11-17 Tra ve… - MercurioPsi : RT @romatoday: Sciopero dei trasporti: il 16 dicembre a Roma a rischio bus, metro, treni e tram - neongravestronz : sì infatti la cosa bella de sta foto è la metro pe andà a prende il treno pe Roma ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma metro

... piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza Cavour, piazza Garibaldi, via Umberto I, viae via ...di indossare la mascherina nonch quello di mantenere una distanza interpersonale di almeno un, ...Ilaria Capua: dall'aviaria al Covid, un'eccellenza italiana Nata ail 21 aprile 1966, Ilaria ... nella quale parlato del rapporto con la figlia Mia , nata nel 2004 e alta ben une 80. ...Autobus, treni e metro. Stretta delle forze dell'ordine impegnate nei quotidiani controlli mirati alla verifica del rispetto delle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. In tale ...L'agitazione proclamata da Filt Cgil e Uiltrasporti investirà tutta la rete Atac: tutte le informazioni sulle linee coinvolte e sulle fasce di garanzia ...