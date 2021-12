Roma imbattuta nelle ultime 10 partite di Serie A giocate di lunedì

(Di sabato 11 dicembre 2021) LainA contro lo Spezia, grazie a una vittoria interna (4-3) e a un pareggio esterno (2-2). Laè rimasta10didi, con sette vittorie e tre pareggi nel parziale: l’ultima sconfitta è arrivata nel marzo 2015, in casa e contro una squadra ligure (0-2 contro la Sampdoria). Laha perso ledue gare diA, l’ultima volta che ha fatto peggio risale al luglio 2020 (tre ko di fila) – José Mourinho solo due volte in carriera da allenatore ha registrato tre sconfitte di fila in campionato: nel febbraio 2021 alla guida del Tottenham e nel novembre 2015 con il ...

Advertising

iVolleymagazine : Pallavolo B maschile - Roma capolista imbattuta aspetta l'ultima della classe -

Ultime Notizie dalla rete : Roma imbattuta

Eurosport IT

BLOCCOE MILAN ? La formazione giallorossa ha l'obbligo di recuperare terreno dopo due ... Il lusitano ha tenuto 6 volte la portae punta a rimpinguare il bottino contro lo Spezia. ...... per la spettacolosa prova disputata nella capitale sabato scorso, contro l'capolista ... però quando non si riesce a vincere, non si deve perdere e il punto conquistato adeve darci ...L’ultima giornata del 2021 della Serie A TimVision, che precederà la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia, in ...Roma-Spezia 13 Dicembre, quote, statistiche, ultime dai campi con probabili formazioni e pronostici sulla 16° giornata di Serie A.