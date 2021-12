Roby Facchinetti, ‘Symphony Tour’: aperte le prevendite su Ticketone (Di sabato 11 dicembre 2021) foto di Silvia ColomboMILANO – ‘Symphony’, il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti uscito il 26 novembre, sarà anche un tour organizzato da Colorsound che debutterà il 22 marzo 2022 al Teatro Donizetti a Bergamo. Da ieri sono aperte le prevendite su Ticketone per tutte le date previste in calendario. In tutte le date del ‘Symphony Tour’, in palcoscenico con Roby Facchinetti, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da 40 musicisti dai 18 ai 25 anni, dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso. L’album ‘Symphony’, il sesto da solista, è stato interamente prodotto e realizzato da Roby Facchinetti: 100 minuti di musica in un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) foto di Silvia ColomboMILANO –’, il nuovo progetto discografico diuscito il 26 novembre, sarà anche un tour organizzato da Colorsound che debutterà il 22 marzo 2022 al Teatro Donizetti a Bergamo. Da ieri sonolesuper tutte le date previste in calendario. In tutte le date del, in palcoscenico con, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da 40 musicisti dai 18 ai 25 anni, dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso. L’album’, il sesto da solista, è stato interamente prodotto e realizzato da: 100 minuti di musica in un ...

