Roberto Mancini ospite alla festa di Fratelli d'Italia, la Meloni lo premia con un presepe (Di sabato 11 dicembre 2021) Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è salito sul palco della festa di Fratelli d'Italia, Atreju, per ricevere in premio un presepe dalle mani di Giorgia Meloni. 'Vi ringrazieremo sempre, avete ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 11 dicembre 2021) Il ct della Nazionale,, è salito sul palco delladid', Atreju, per ricevere in premio undalle mani di Giorgia. 'Vi ringrazieremo sempre, avete ...

Advertising

FratellidItalia : Il nostro riconoscimento a Roberto Mancini per aver fatto sognare e gioire una Nazione intera. Premio #Atreju21 - HuffPostItalia : Roberto Mancini alla festa di Fratelli d'Italia. Meloni lo premia un presepe - FratellidItalia : RT @calandriniLT: Premio Atreju a Roberto Mancini, il ct della nazionale campione d'Europa. Viva l'Italia! ???? #Atreju21 #Meloni #Fratellid… - GiangiacomoAli1 : @dorinileonardo @Lucacec71 Anche Roberto Mancini, in quanto commissario tecnico della nazionale, farebbe parte di q… - augustamontarul : RT @FratellidItalia: Il nostro riconoscimento a Roberto Mancini per aver fatto sognare e gioire una Nazione intera. Premio #Atreju21 https:… -