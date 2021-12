(Di sabato 11 dicembre 2021) Il Ct della Nazionale,, è salito sul palco delladid’, Atreju, in corso a Roma.è stato accolto da Giorgia, che gli ha consegnato un premio. “Vi ringrazieremo sempre, avete fatto sventolare la bandierana quando c’era bisogno. Ti ringrazio di essere qua”, ha dettoparlando degli europei. “Sono stato felice di aver dato una grande gioia aglini in un momento difficile”, ha rispostoparlando degli Europei. “Il premio è un tradizionale, fatto a mano”, ha detto Giorgiaconsegnandogli il premio sulle note dell’inno: “Non voglio parlare di politica”.

Advertising

ElVengadorDelF5 : RT @HuffPostItalia: Roberto Mancini alla festa di Fratelli d'Italia. Meloni lo premia un presepe - HuffPostItalia : Roberto Mancini alla festa di Fratelli d'Italia. Meloni lo premia un presepe - Rickywae4 : @registaco Reccoba, Ronaldo Nazario, Roberto Mancini,robertino pugliara, rui costa, - _DAGOSPIA_ : FLASH - SUL PALCO DI 'ATREJU', LA FESTA DI FRATELLI D'ITALIA,ARRIVA A SORPRESA ANCHE ROBERTO MANCINI… - sportli26181512 : Mancini: 'Il mio futuro? Presto per parlarne, vedremo dopo gli spareggi': Roberto Mancini, CT dell’Italia, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Mancini

unben focalizzato sulle gare chiave di marzo quello che ha parlato a L'Equipe , testata che ha raccolto tanto la convinzione del c.t. azzurro per gli spareggi quanto i dubbi circa il suo ...Il ct dell'Italiaoggi intervistato dal quotidiano francese L'Equipe ha parlato delle prospettive azzurre di andare al Mondiale ma anche della sua voglia di allenare un club: "Abbiamo avuto tante ...Decisione che ha fatto infuriare Gabbiadini che non ha nascosto il proprio malcontento sui social postando il video della rete e il regolamento per indicare come la deviazione del difensore del Genoa ...Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dei Mondiali del 2022 in Qatar: le sue parole Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dei Mondiali del 2022 in Qatar.