Roberto Cazzaniga, curiosità e vita privata dell'opposto della New Mater

Roberto Cazzaniga, ex pallavolista azzurro ed attualmente in forza alla New Mater che milita nel campionato di A2, sarà oggi tra gli ospiti di "Verissimo" a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel salotto del sabato pomeriggio Mediaset, l'opposto racconterà ai microfoni del programma condotto da Silvia Toffanin la vicenda che l'ha visto protagonista dell'ultima puntata de "Le Iene" Roberto Cazzaniga la prima volta in azzurro nel 2006 Lo sportivo è stato la vittima di una truffa amorosa durata 15 anni da parte di una persona che si faceva chiamare Maya fingendosi la top model Alessandra Ambrosio. Questa relazione durante la quale i due non si sono mai incontrati è costata a Roberto Cazzaniga la perdita di 700mila euro versati alla presunta "fidanzata" per sostenere i ...

