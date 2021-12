Roberto Cazzaniga a ” Verissimo”: “Per 15 anni ho sentito una persona che, all’improvviso non è più esistita” (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Cazzaniga, l’ex nazionale azzurro di pallavolo, ospite oggi 11 dicembre Verissimo, è stato vittima di una truffa amorosa, durata 15 anni, da parte di una persona che si faceva chiamare Maya e che si è finta per la top-model Alessandra Ambrosio. Ai microfoni del talk show Roberto confessa “In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa”. E prosegue: “Forse altri al mio posto avrebbero smesso prima, io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021), l’ex nazionale azzurro di pallavolo, ospite oggi 11 dicembre, è stato vittima di una truffa amorosa, durata 15, da parte di unache si faceva chiamare Maya e che si è finta per la top-model Alessandra Ambrosio. Ai microfoni del talk showconfessa “In tutti questiavrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa”. E prosegue: “Forse altri al mio posto avrebbero smesso prima, io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia ...

