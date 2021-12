Risultati Serie C delle 14:30: colpo Legnago, ok Monterosi e Catanzaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è conclusa la prima tranche della diciottesima giornata di Serie C ed ecco i Risultati delle gare delle 14:30. Il Girone A ha visto un’ottima vittoria esterna del Legnago Salus in casa dell’Albinoleffe. Un 2-1 che è il verdetto più sorprendente di questo turno, con Gomez e Contini che firmano i tre punti: a nulla serve l’iniziale vantaggio di Tomaselli. Pareggio a reti bianche tra Mantova e Pro Patria. Nel Girone C, il Catanzaro batte il Campobasso 2-1 e continua a inseguire il Bari, cacciando i molisani sempre più in basso in classifica. Decisive le reti di Bombagi e Vazquez, con la rete di Emmausso che arriva troppo tardi. Successo infine del Monterosi Tuscia sulla Fidelis Andria. Serie C, i Risultati delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Si è conclusa la prima tranche della diciottesima giornata diC ed ecco igare14:30. Il Girone A ha visto un’ottima vittoria esterna delSalus in casa dell’Albinoleffe. Un 2-1 che è il verdetto più sorprendente di questo turno, con Gomez e Contini che firmano i tre punti: a nulla serve l’iniziale vantaggio di Tomaselli. Pareggio a reti bianche tra Mantova e Pro Patria. Nel Girone C, ilbatte il Campobasso 2-1 e continua a inseguire il Bari, cacciando i molisani sempre più in basso in classifica. Decisive le reti di Bombagi e Vazquez, con la rete di Emmausso che arriva troppo tardi. Successo infine delTuscia sulla Fidelis Andria.C, i...

Advertising

PianetaMilan : #UdineseMilan , è anche la sfida tra @gerardeulofeu e @Brahim | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Deulofeu… - MoliseTabloid : Serie C. Il Catanzaro vince 2-1 a Campobasso e “inguaia” i Lupi. Rossoblu sprofondano in classifica. Foto e risulta… - MCalcioNews : Serie B, Monza: i giocatori sono risultati negativi dal tampone - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 17^ giornata: vittorie per Brescia e Monza: Il Monza rimonta due reti di svantaggio cont… - citynowit : La corsa nella parte alta della classifica sempre più entusiasmante -