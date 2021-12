Risultati Serie B: rimonta pazzesca del Monza, bene Brescia e Cittadella (Di sabato 11 dicembre 2021) Il primo pomeriggio di questo intenso sabato dedicato, anche, alla cadetteria italiana di calcio ha regalato a tutti gli appassionati emozioni su emozioni. I Risultati della Serie B scaturiti da questa prima parte di turno hanno contribuito a scrivere la nuova classifica delle otto squadre chiamate in causa in questo consistente spezzone. Ecco cosa è successo in Serie cadetta con le importanti vittorie di Brescia, Monza e Cittadella. Tutti i Risultati della Serie B delle 14 È successo di tutto in Brianza, dove i padroni di casa del Monza e gli ospiti del Frosinone hanno dato vita ad una battaglia strepitosa che ha prodotto ben cinque gol. Vincono i lombardi che, sotto di due reti, sono riusciti a ribaltare completamente le sorti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Il primo pomeriggio di questo intenso sabato dedicato, anche, alla cadetteria italiana di calcio ha regalato a tutti gli appassionati emozioni su emozioni. IdellaB scaturiti da questa prima parte di turno hanno contribuito a scrivere la nuova classifica delle otto squadre chiamate in causa in questo consistente spezzone. Ecco cosa è successo incadetta con le importanti vittorie di. Tutti idellaB delle 14 È successo di tutto in Brianza, dove i padroni di casa dele gli ospiti del Frosinone hanno dato vita ad una battaglia strepitosa che ha prodotto ben cinque gol. Vincono i lombardi che, sotto di due reti, sono riusciti a ribaltare completamente le sorti ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, i risultati della 17^ giornata: vittorie per Brescia e Monza: Il Monza rimonta due reti di svantaggio cont… - citynowit : La corsa nella parte alta della classifica sempre più entusiasmante - Strill_it : Serie B – Tutti i risultati del pomeriggio, in attesa della Reggina - ilnapolionline : SERIE B RISULTATI - Colpo esterno del Brescia, a segno Zerbin ma vince il Monza - - SkySport : Serie B, i risultati della 17^ giornata: vittorie per Brescia e Monza #SkySerieB #SerieB #SkySport #Brescia #Monza -