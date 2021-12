Risultati e classifica Serie A live: Fiorentina sul velluto, tocca alla Juve rispondere (Di sabato 11 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 10 e lunedì 13 dicembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Turno lungo nel massimo campionato che esordirà di venerdì con un derby della Lanterna da incubo per Genoa e Samp, in un periodo non proprio entusiasmante. Sabato con la Viola in casa e con le trasferte pericolose nel Triveneto per Juve e Milan. Stessa destinazione per l’Atalanta domenica pomeriggio, mentre verso sera Napoli e Inter avranno occasioni casalinghe per rinforzare la candidatura Scudetto. A chiudere, il posticipo del lunedì di Mou ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 10 e lunedì 13 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Turno lungo nel massimo campionato che esordirà di venerdì con un derby della Lanterna da incubo per Genoa e Samp, in un periodo non proprio entusiasmante. Sabato con la Viola in casa e con le trasferte pericolose nel Triveneto pere Milan. Stessa destinazione per l’Atalanta domenica pomeriggio, mentre verso sera Napoli e Inter avranno occasioni casalinghe per rinforzare la candidatura Scudetto. A chiudere, il posticipo del lunedì di Mou ...

Advertising

gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: doppietta di Vlahovic #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: Vlahovic non si ferma più #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - MoliseTabloid : Serie C. Il Catanzaro vince 2-1 a Campobasso e “inguaia” i Lupi. Rossoblu sprofondano in classifica. Foto e risulta… - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 17^ giornata: vittorie per Brescia e Monza: Il Monza rimonta due reti di svantaggio cont… - citynowit : La corsa nella parte alta della classifica sempre più entusiasmante -