Risultati e classifica Premier League live: City di rigore, ora Reds e Blues (Di sabato 11 dicembre 2021) Risultati e classifica Premier League live: gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. La fitta settimana made in England scatta con King Claudio a caccia di punti salvezza sul campo del Brentford, mentre la lotta per il titolo si ravviva di sabato: il City di Pep ospita i Wolves, mentre anche Tuchel e Klopp potranno sfruttare il turno casalingo contro Leeds e Aston Villa. Le altre due nobili Arsenal e Manchester United incrociano i tacchetti invece con Southampton e Norwich. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021): gli aggiornamenti della sedicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sedicesima giornata diche si svolgerà nel weekend tra venerdì 10 e domenica 12 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. La fitta settimana made in England scatta con King Claudio a caccia di punti salvezza sul campo del Brentford, mentre la lotta per il titolo si ravviva di sabato: ildi Pep ospita i Wolves, mentre anche Tuchel e Klopp potranno sfruttare il turno casalingo contro Leeds e Aston Villa. Le altre due nobili Arsenal e Manchester United incrociano i tacchetti invece con Southampton e Norwich. ...

