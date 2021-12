Rischio idrogeologico, lunedì i risultati del progetto Mitos (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolunedì 13 dicembre, alle ore 18,00 presso “Il Borgo degli Angeli” a San Nicola Manfredi, si terrà il convegno di presentazione dei risultati del progetto Mitos-Mitigazione del Rischio idrogeologico e prevenzione del danno in aree Viticole, olivicole e seminative della Provincia di Benevento, un progetto finanziato dal FEASR nell’ambito della Misura 16.5.1 del PSR 2014/2020 Regione Campania. L’incontro moderato da Nicola Ciarleglio, Componente del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania prevede gli interventi dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, del Deputato e componente della Commissione Agricoltura Pasquale Maglione, del Consigliere Regionale Mino Mortaruolo e del direttore CIA Campania Mario Tommaso Grasso. Le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto13 dicembre, alle ore 18,00 presso “Il Borgo degli Angeli” a San Nicola Manfredi, si terrà il convegno di presentazione deidel-Mitigazione dele prevenzione del danno in aree Viticole, olivicole e seminative della Provincia di Benevento, unfinanziato dal FEASR nell’ambito della Misura 16.5.1 del PSR 2014/2020 Regione Campania. L’incontro moderato da Nicola Ciarleglio, Componente del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania prevede gli interventi dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, del Deputato e componente della Commissione Agricoltura Pasquale Maglione, del Consigliere Regionale Mino Mortaruolo e del direttore CIA Campania Mario Tommaso Grasso. Le ...

