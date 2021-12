Rinnovo Marusic | ecco il nuovo contratto del montenegrino con la Lazio

(Di sabato 11 dicembre 2021), il terzino ha rinnovato ilcon lafino al 2026, con opzione per il 2027. I dettagli dell’accordo Le cifre del. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Adamha rinnovato il propriocon lagià da due mesi, prolungando il legame con i biancocelesti fino al 2026 con estensione possibile fino al 2027. L’accordo prevede in termine di cifre un’ intesa sull’adeguamento dell’ingaggio fino ad ora ben al di sotto del milione di euro. Non ci sono più dubbi ormai, il rapporto tra ile il club biancoceleste è destinato a durare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, ecco il nuovo accordo per Marusic ?? - LazioNews_24 : I dettagli del rinnovo di #Marusic - SBuffalov : 'Atteso comunque l’annuncio del suo (di Marusic, ndl'E) rinnovo insieme alla firma di Luiz Felipe, che a 2 milioni… - NoveGennaio1900 : @montybrogan_ Che giocatori come Marusic e Luiz pensavano di meritare molto prima il rinnovo, a cifre credo vicine… - labaro1900 : @matteoduranti10 @mariottismo @limone Certo, sono delle merde. Ma pure tu che ti trascini da anni sto rinnovo, sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Marusic

PROLUNGAMENTI E CESSIONIè adattato su quella fascia e non basta. Atteso comunque l'annuncio del suoinsieme alla firma di Luiz Felipe, che (a 2 milioni) preferisce restare a Roma. ...C'è più fiducia, invece, suldi, che pare già in cassaforte, ma anche di questo non vi è certezza: non a caso Mau chiede programmazione, cioè un piano ben studiato, che non preveda ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Lotito, rientrando in treno da Venezia, lo ripeteva come un mantra: “Io e Sarri siamo una cosa sola”. Stesso pensiero, condiv ...RASSEGNA STAMPA - In attesa di proiettarsi al mercato di gennaio, comprendendo davvero quali sono i profili necessari a questa Lazio, le attenzioni degli addetti ai lavori sono rivolte ai giocatori in ...