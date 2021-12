Rinascimento Italiano a Firenze

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 dicembre 2021) Prova, prova, prova solo un po’ più duramente, cantava Janis Joplin, la donna con gli occhiali tondi e il sorriso stregato, guardando rivolta verso l’alto in preda ad allucinazioni misteriose. Ecco, il calcio che vince oggi sembra possedere quell’espressività trasognata di certi artisti del passato. La spinta costante verso un destino, qualsiasi esso sia, senza troppi calcoli, compromessi. Uscendo dalle solite facce, dentro le prime quattro della classifica, troviamo, un po’ più indietro, uomini senza paura che guidano squadre cosiddette minori ma che a livello di gioco non sono inferiori a nessuno. Il Verona di Tudor, il Torino di Juric, il Sassuolo di Dionisi, l’Empoli di Andreazzoli e soprattutto la Fiorentina di. Essere la squadra di una città comecomporta una certa responsabilità in tema di risultati e di bellezza. E questo ...