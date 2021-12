Reggina-Alessandria in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Reggina-Alessandria, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo. SITO Serie B SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 dicembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SITOB SportFace.

Advertising

Fantacalciok : Reggina – Alessandria: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Reggina - Alessandria: diretta live, risultato in tempo reale - Reggina_1914 : LO SAI CHE... Per Fabio Artico, la gara di domenica 12 dicembre, sarà la seconda da avversario al Granillo. La pri… - RadioGoldAl : Moreno Longo: 'Contro la Reggina dobbiamo portare a casa punti per la classifica' - sowmyasofia : Reggina Alessandria (probabili formazioni e Tv) -