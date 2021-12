Regeni | Roberto Fico | “Non c’è nessuna possibilità che come Stato Italiano ci fermiamo nella ricerca della verità”

Advertising

Roberto_Fico : Al Teatro Duse di #Genova con Paola e Claudio Regeni. L’impegno comune per avere verità e giustizia per Giulio rest… - Angelo33391 : @Roberto_Fico Dispiace per la famiglia Regeni. Essere sostenuti da questi fantocci della politica purtroppo non li… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il presidente della Camera Roberto #Fico ieri era a #Genova, al #TeatroDuse, per la serata dedicata a Giulio #Regeni, il… - daniela_prandi : RT @GiulioSiamoNoi: Il Presidente @Roberto_Fico sul palco con Paola Claudio #Regeni, Alessandra Ballerini e @matteomacor . Tutti insieme s… - CesareMinghini : RT @GiulioSiamoNoi: Il Presidente @Roberto_Fico sul palco con Paola Claudio #Regeni, Alessandra Ballerini e @matteomacor . Tutti insieme s… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Roberto

Il Fatto Quotidiano

Non c'è nessuna possibilità che come Stato italiano ci fermiamo nella ricerca di verità e giustizia' per Giulio. Lo afferma il presidente M5s della CameraFico in un'intervista al ...Non c'è nessuna possibilità che come Stato italiano ci fermiamo nella ricerca di verità e giustizia" per Giulio. Lo afferma il presidente M5s della CameraFico in una intervista al ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Zaki, madre di Regeni: 'Felicissimi per Patrick ma perché non si è salvato Giulio?' ..."Non c'è nessuna possibilità che come Stato italiano ci fermiamo di fonte alla ricerca di verità e giustizia" per Giulio Regeni. "Non lo faremo, non lo farà la famiglia, non lo faranno i tanti cittadi ...