Regeni, Fico: felicità per Zaki non ferma ricerca Italia veritè e gistizia (Di sabato 11 dicembre 2021) "Siamo contentissimi per Zaki: è stato fatto un ottimo lavoro. Ma monitoriamo: è ancora là". E in ogni caso "voglio ribadire che i casi Zaki e Regeni sono molto diversi. Non c'è nessuna possibilità ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "Siamo contentissimi per: è stato fatto un ottimo lavoro. Ma monitoriamo: è ancora là". E in ogni caso "voglio ribadire che i casisono molto diversi. Non c'è nessuna possibilità ...

Advertising

Roberto_Fico : Al Teatro Duse di #Genova con Paola e Claudio Regeni. L’impegno comune per avere verità e giustizia per Giulio rest… - zazoomblog : Regeni Fico: felicità per Zaki non ferma ricerca Italia veritè e gistizia - #Regeni #Fico: #felicità #ferma - carlamartamari : RT @GiulioSiamoNoi: Il Presidente @Roberto_Fico sul palco con Paola Claudio #Regeni, Alessandra Ballerini e @matteomacor . Tutti insieme s… - AntonioSpadafo4 : RT @GiulioSiamoNoi: Il Presidente @Roberto_Fico sul palco con Paola Claudio #Regeni, Alessandra Ballerini e @matteomacor . Tutti insieme s… - BabboleoNews : Il presidente della Camera Roberto #Fico ieri era a #Genova, al #TeatroDuse, per la serata dedicata a Giulio… -