Real Madrid, Ancelotti: “Vogliamo i tre punti nel derby. Benzema? Si è allenato bene, ci sarà” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico del Real Madrid, alla vigilia del derby contro l’Atletico Madrid valevole per la diciassettesima giornata de La Liga 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Ci saranno sempre tre punti in palio, l’aspetto emotivo di giocare un derby contro una rivale diretta, viene dopo. E’ chiaro che questo metterà più pressione su entrambe le squadre, tutti i tifosi sentono questa partita in un modo particolare ma, per la classifica della Liga, ci sono i tre punti. Noi giocheremo per conquistarli. Benzema? Si è allenato bene, ha buone sensazioni e penso che sarà disponibile. Ci siamo allenati tutti, a parte Ceballos, che sarà disponibile solo la settimana prossima. Voglio avere tutta ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico del, alla vigilia delcontro l’Atleticovalevole per la diciassettesima giornata de La Liga 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Ci saranno sempre trein palio, l’aspetto emotivo di giocare uncontro una rivale diretta, viene dopo. E’ chiaro che questo metterà più pressione su entrambe le squadre, tutti i tifosi sentono questa partita in un modo particolare ma, per la classifica della Liga, ci sono i tre. Noi giocheremo per conquistarli.? Si è, ha buone sensazioni e penso chedisponibile. Ci siamo allenati tutti, a parte Ceballos, chedisponibile solo la settimana prossima. Voglio avere tutta ...

