Ravanusa | esplode tubo metanodotto e crolla palazzina Almeno 12 dispersi | 3 bimbi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Undelcittadino è scoppiato ed èta unadi quattro piani in via Galileo Galilei, a...

Advertising

fanpage : Disastro nell'agrigentino, esplode una bombola provocando il crollo di una palazzina di quattro piani. Si cercano d… - MediasetTgcom24 : Esplode bombola e crolla palazzina nell'Agrigentino, si cercano persone sotto le macerie #Ravanusa… - Corriere : Le fiamme e le macerie: le prime immagini dopo il crollo - francang1950 : RT @serenel14278447: Ravanusa, esplode una tubatura e crolla una palazzina: 12 dispersi, tra cui 3 bimbi e una donna incinta. Corriere del… - MimmoMoramarco : Disastro in #Sicilia #Ravanusa #Agrigento , intero quartiere devastato. Ora le ricerche tra le macerie: disperse 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa esplode

Una bombola di gas è esplosa facendo facendo crollare uno stabile 4 piani situato a. Si teme possano esserci vittime sotto le macerie. Nel frattempo i vigili del fuoco sarebbero impegnati ...Tre squadre di volontari (Procivis, Guardia costiera ausiliaria e Croce rossa) hanno raggiuntoper i soccorsi, annuncia il sindaco di Licata, Pino Galanti. Il sindaco di, Carmelo D'...RAVANUSA (AG) – Esplode palazzina, si cercano tre famiglie tra le macerie. La cronaca di una notte di ricerche. Aggiornamenti in ordine di tempo. Nell’esplosione della bombola di gas a Ravanusa sarebb ...L’esplosione di un tubo del metano avrebbe provocato il crollo e il danneggiamento di tre immobili in via Trilussa a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato. […] ...