Ravanusa | crolla palazzina per esplosione bombola di gas

MediasetTgcom24 : Esplode bombola e crolla palazzina nell'Agrigentino, si cercano persone sotto le macerie #Ravanusa… - fanpage : Disastro nell'agrigentino, esplode una bombola provocando il crollo di una palazzina di quattro piani. Si cercano d… - albertmistral : RT @vetustissima: ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie… - danieledv79 : RT @repubblica: Fuga di gas: crolla una palazzina a Ravanusa, almeno cinque dispersi [di Alan David Scifo] - vetustissima : ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie. #sicilia -

L'APPELLO DEL SINDACO CARMELO D'ANGELO I l sindaco di, Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello: 'Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro'. In via Galileo ...L'esplosione di una bombola di gas sarebbe all'origine del crollo di una palazzina a, in provincia di Agrigento. Alcune persone sarebbero rimaste sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c'è stato un ...Sarebbe l’ esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione la causa del crollo di una palazzina in via Galilei a ...Tra le persone non rintracciate anche una donna incinta. Lo scoppio ha fatto venir giù uno stabile di quattro piani e ha innescato un incendio che ha interessato anche altri edifici ...