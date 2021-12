Ravanusa Agrigento | palazzina crolla per una fuga di gas | 12 dispersi | anche 3 bambini Si cerca sotto le macerie

Advertising

repubblica : Esplosione fa crollare una palazzina a Ravanusa (Agrigento): otto persone disperse, tra le quali tre bambini e una… - GDS_it : #Ravanusa, una palazzina di 4 piani crolla dopo l'esplosione di una bombola del gas. Si scava tra le macerie, si ce… - Raffy1380 : Prego affinché i vigili del fuoco possano recuperare sane e salve le famiglie finite sotto le macerie della palazzi… - andreastoolbox : Agrigento, palazzina a Ravanusa crolla dopo un’esplosione: si cercano i dispersi. FOTO | Sky TG24… - BlackJack_1984 : RT @comunicalonews: Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa Agrigento

). Una bombola che esplode o una fuga di gas sarebbero alla base dell'esplosione in una palazzina di via Galileo Galilei a) che ha fatto crollare lo stabile di ...di Redazione Online Una palazzina di 4 piani è crollata a, in provincia di, per l'esplosione di una bombola di gas o per una fuga di gas: 8 dispersi, tra loro una donna incinta e 3 bambini. Il sindaco: "È un disastro, chiunque possa dare ...Un dramma ha colpito la provincia di Agrigento. Una bombola è esplosa in una palazzina. Si cercano persone sotto le macerie ...Nel crollo delle palazzine in via Trilussa a Ravanusa (Agrigento) sarebbero disperse 8 persone tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. L’incendio sprigionato dopo l’esplosio ...