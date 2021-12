Ravanusa Agrigento | palazzina crolla dopo un' esplosione | 12 dispersi | anche 3 bambini Si cerca sotto le macerie

Advertising

Il bilancio provvisorio è di almeno 8 dispersi fra cui, si apprende, tre bambini e una donna incinta. La causa del crollo potrebbe essere legata a una bombola o a una fuga di gas. Vigili del fuoco al ...). Una bombola che esplode o una fuga di gas sarebbero alla base dell'esplosione in una palazzina di via Galileo Galilei a) che ha fatto crollare lo stabile di ...Palermo, 11 dic. (LaPresse) - Oltre alla palazzina, di 4 piani e che conterebbe 10 appartamenti, crollata in via Galilei a Ravanusa, nell'Agrigentino, a ...Milano, 11 dic. (LaPresse) - Sono 8 - secondo quanto appreso da LaPresse - al momento i dispersi nel crollo della palazzina in via Galilei a Ravanusa, ...