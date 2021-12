Ravanusa Agrigento | esplode bombola di gas e crolla palazzina di 4 piani | almeno cinque dispersi | si cerca sotto le macerie

(Di sabato 11 dicembre 2021) Un forte boato alle 20,30, poi la corsa in strada. Unadi gas è esplosa in unadi via Galileo Galilei a) e lo stabile di 4sarebbeto. Ci...

albertmistral : RT @vetustissima: ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie… - vetustissima : ??Ravanusa provincia di Agrigento, esplode bombola del gas, crolla una palazzina, si cercano tre famiglie sotto le macerie. #sicilia - infoitinterno : Agrigento: maxi incendio dopo crollo palazzina a Ravanusa, si temono vittime - comunicalonews : Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa sbato sera e' avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mil… - ereike05 : RT @BreakingItalyNe: AGRIGENTO: Esplosione e crollo di una palazzina di 4 piani a Ravanusa: Si cercano persone sotto le macerie, il sindaco… -

Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a) e uno stabile di 3 piani sarebbe crollato. Ci sarebbero persone sotto le macerie . I vigili del fuoco di Canicattì,e Licata stanno domando le fiamme che si sono ...L'esplosione di una bombola di gas sarebbe all'origine del crollo di una palazzina a, in provincia di. Alcune persone sarebbero rimaste sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. "Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c'è stato un ...Sarebbe l’ esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione la causa del crollo di una palazzina in via Galilei a ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) causando il crollo di uno stabile di 4 piani. Nello scoppio coinvolti più edifici. Ci sarebbero diverse pers ...