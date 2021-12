Rassegna stampa 11 dicembre 2021: nuovo picco di contagi in Italia (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nuovo picco per la quarta ondata: in Italia non si superavano i 20mila contagi dal 3 aprile. Per quanto riguarda i morti, che sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio per una cifra del genere. Sette regioni e province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive. Parte il 16 dicembre la somministrazione del primo milione e mezzo di dosi di vaccino destinate ai bambini tra 5 e 11 anni. Boom di prenotazioni. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –per la quarta ondata: innon si superavano i 20miladal 3 aprile. Per quanto riguarda i morti, che sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio per una cifra del genere. Sette regioni e province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive. Parte il 16la somministrazione del primo milione e mezzo di dosi di vaccino destinate ai bambini tra 5 e 11 anni. Boom di prenotazioni. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

DiMarzio : #RassegnaStampa | Buonanotte con le prima pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola - anteprima24 : ** Rassegna stampa 11 dicembre 2021: nuovo #Picco di #Contagi in Italia ** - cronachemezzog : RASSEGNA STAMPA - cronachelucane : RASSEGNA STAMPA - Le principali notizie di oggi in edicola di Le Cronache - - ilnapolionline : Rassegna stampa dell' 11 dicembre. Prime pagine sportive - -