Rangnick fa fuori Ronaldo: spunta l’ipotesi del clamoroso ritorno al Real (Di sabato 11 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo sarebbe fuori dai piani di Ralf Rangnick al Manchester United e, per questo, potrebbe tornare a Madrid L’arrivo sulla panchina del Manchester United di Ralf Rangnick cambia i piani del club. Secondo quanto riferito da Football Insider, a fare le spese della nuova gestione dei Red Devils potrebbe essere Cristiano Ronaldo, non esattamente un profilo in linea con le idee del tecnico tedesco. Ecco quindi la clamorosa ipotesi: un ritorno al Real Madrid già a gennaio. Uno scenario certamente complicato, considerando anche il valore del giocatore, ma se Cr7 dovesse veramente essere fatto fuori… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Cristianosarebbedai piani di Ralfal Manchester United e, per questo, potrebbe tornare a Madrid L’arrivo sulla panchina del Manchester United di Ralfcambia i piani del club. Secondo quanto riferito da Football Insider, a fare le spese della nuova gestione dei Red Devils potrebbe essere Cristiano, non esattamente un profilo in linea con le idee del tecnico tedesco. Ecco quindi la clamorosa ipotesi: unalMadrid già a gennaio. Uno scenario certamente complicato, considerando anche il valore del giocatore, ma se Cr7 dovesse veramente essere fatto… L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #ManchesterUnited, #Ronaldo fatto fuori: sullo sfondo c'è il #RealMadrid ?? - LoJacobiano : RT @GiovaB95: Rangnick in due partite una l'ha sculata con tiro deviato da fuori area e un'altra l'ha pareggiata, secondo Twitter ha rivolu… - DelleTorte : RT @GiovaB95: Rangnick in due partite una l'ha sculata con tiro deviato da fuori area e un'altra l'ha pareggiata, secondo Twitter ha rivolu… - JacquesD10_ : RT @GiovaB95: Rangnick in due partite una l'ha sculata con tiro deviato da fuori area e un'altra l'ha pareggiata, secondo Twitter ha rivolu… - lccatt : RT @GiovaB95: Rangnick in due partite una l'ha sculata con tiro deviato da fuori area e un'altra l'ha pareggiata, secondo Twitter ha rivolu… -