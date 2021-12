Raiola su Haaland | Bayern | Real | Barça e City possibili destinazioni

(Di sabato 11 dicembre 2021) “, Barcellona,: questi sono i grandi club in cui può andare”. Lo ha dichiarato Mino, agente dell’attaccante del Borussia Dortmund. “Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, sapevamo tutti che questo passo sarebbe arrivato”, ha spiegato in un’intervista all’emittente tedesca Sport 1.”Quando si trasferirà? Forse quest’estate, forse l’estate successiva. Ma c’è una grandetà che Erling lasci quest’estate. Vedremo”, ha aggiunto

"Forse quest'estate, forse l'estate dopo – aggiunge Raiola -. Vedremo, Erling è uno che vuole crescere, che cerca nuove sfide. Si cambia solo quando si ha un'alternativa migliore. Diremo a BVB qual è ...
Haaland mi chiama dopo le partite e mi dice: "Mino, hai visto il gol?" Per lui è tutta una questione di gol, gol, gol L'agente Mino Raiola, nell'intervista a Sport 1, ha parlato di Haaland, grande fan ...