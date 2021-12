Raiola: “Haaland potrebbe restare al Borussia Dortmund un altro anno” (Di sabato 11 dicembre 2021) Mino Raiola, procuratore di Erling Haaland, ha fatto chiarezza all’ANSA riguardo l’intervista rilasciata a Sport1. L’agente aveva detto che nel futuro dell’attaccante norvegese c’erano quattro club, ovvero Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City e Real Madrid. “Si è trattato solamente di un esempio per spiegare che, quando Haaland lascerà il Borussia Dortmund, lo farà per vestire la maglia di una delle migliore squadre europee“. Tuttavia il classe 2000 potrebbe prolungare la sua permanenza in Germania: “Non è certo che vada via quest’estate, forse in quella successiva. Al momento è concentrato esclusivamente sul calcio, non c’è nessuna trattativa” ha concluso Raiola. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Mino, procuratore di Erling, ha fatto chiarezza all’ANSA riguardo l’intervista rilasciata a Sport1. L’agente aveva detto che nel futuro dell’attaccante norvegese c’erano quattro club, ovvero Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City e Real Madrid. “Si è trattato solamente di un esempio per spiegare che, quandolascerà il, lo farà per vestire la maglia di una delle migliore squadre europee“. Tuttavia il classe 2000prolungare la sua permanenza in Germania: “Non è certo che vada via quest’estate, forse in quella successiva. Al momento è concentrato esclusivamente sul calcio, non c’è nessuna trattativa” ha concluso. SportFace.

