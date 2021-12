Rai 1 anticipazioni palinsesto | in arrivo tre fiction di sicuro successo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il prossimo imminente anno 2022 porterà nelle nostre case tre nuove serie televisive. Solo una sarà un sequel, le altre sono inedite. Doc – nelle tue mani proseguirà con la seconda stagione, mancherà nel cast un personaggio di spicco presente durante il primo anno di trasmissione. Riepiloghiamo la trama delle tre new entry in casa Rai. Don Matteo 13, Raoul Bova prende il posto di Terence Hill Cambio della guardia nella longevache ha visto Mario Girotti protagonista assoluto per ben 12 stagioni Doc – nelle tue mani 2: il medico senza memoria Andrea Fanti, primario di un reparto ospedaliero é ancora senza alcun ricordo di un cospicuo numero di anni vissuti. Sono ben dodici, per colpa di un incidente, il medico é entrato in coma, risvegliandosi in ...