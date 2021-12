Raggiunte le 100mila somministrazioni di vaccini nelle farmacie di Napoli e provincia, Manfredi: “Grande traguardo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Napoli – “Abbiamo raggiunto quota 100mila somministrazioni di vaccini nelle farmacie di Napoli e provincia. È un Grande traguardo! Grazie ai farmacisti per lo straordinario lavoro, il loro ruolo nella campagna di vaccinazione è di fondamentale importanza. Colgo l’occasione, inoltre, per fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino perché questo possa essere un Natale sereno. Il Comune è in prima linea nella prevenzione e nella lotta al virus”. Lo afferma su Facebook il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021)– “Abbiamo raggiunto quotadidi. È un! Grazie ai farmacisti per lo straordinario lavoro, il loro ruolo nella campagna di vaccinazione è di fondamentale importanza. Colgo l’occasione, inoltre, per fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino perché questo possa essere un Natale sereno. Il Comune è in prima linea nella prevenzione e nella lotta al virus”. Lo afferma su Facebook il sindaco diGaetano. L'articolo L'Opinionista.

