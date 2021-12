Raffaello Tonon ha partecipato al Grande Fratello Vip 2, oggi è così: chi è e cosa fa (Di sabato 11 dicembre 2021) Raffaello Tonon ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffino Raffaello Tonon partecipò nel 2017 alla seconda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 11 dicembre 2021)haalla seconda edizione delVip, eccoha fatto dopo il reality efal’ex gieffinopartecipò nel 2017 alla seconda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

SoyMareluna : RT @Isidel_: Da martedì nulla sarà più come prima. Quest'amicizia, paragonabile forse solo a quella Onestini-Tonon, nata un po' anche quell… - Claudette__ : Anche mood Raffaello Tonon volendo. Se voleste farmi un regalo neanche ve lo devo dire quale mi piace… - pa_sjj : RT @repelloidiotas: Ma quando mandiamo dentro Stefania Orlando e Raffaello Tonon in casa ad asfaltare ben bene la maleducazione e l'arrogan… - repelloidiotas : Ma quando mandiamo dentro Stefania Orlando e Raffaello Tonon in casa ad asfaltare ben bene la maleducazione e l'arroganza? #gfvip - 01imma : RT @Isidel_: Da martedì nulla sarà più come prima. Quest'amicizia, paragonabile forse solo a quella Onestini-Tonon, nata un po' anche quell… -