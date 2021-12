“Raccapricciante | l’esonero…” | Juventus | è ancora caos per Allegri

Leggi su serieanews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovo stop dellaa Venezia e tante critiche nel post partita per il club bianconero e per il suo tecnico Massimilianogrosse difficoltà per ladi Massimiliano. Il club bianconero non è andato oltre l’1 a 1 in trasferta con il Venezia e vede allontanarsidi più l’obiettivo Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.