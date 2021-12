Rabiot Juve al passo d’addio: contatti con la Premier League (Di domenica 12 dicembre 2021) La Juve sta valutando la cessione di Rabiot. La mamma del francese è in contatto con un top club della Premier League Prove d’addio per Adrien Rabiot con la Juventus. Il centrocampista francese non ha convinto dal suo arrivo a Torino e la società vorrebbe liberarsi di ingaggi pesanti. A tal proposito, la mamma di Rabiot nonché agente dello stesso, sarebbe in contatto con il Chelsea per la sua cessione. A riferirlo il Corriere di Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Lasta valutando la cessione di. La mamma del francese è in contatto con un top club dellaProveper Adriencon lantus. Il centrocampista francese non ha convinto dal suo arrivo a Torino e la società vorrebbe liberarsi di ingaggi pesanti. A tal proposito, la mamma dinonché agente dello stesso, sarebbe in contatto con il Chelsea per la sua cessione. A riferirlo il Corriere di Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

