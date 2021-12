(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quando andremo a votare a febbraio sarà nuova era glaciale, nel senso che in questo Paese uno o due mesi sono era glaciale,e capiremo se ci sono i presupposti per procedere a un’elezione in maniera forte e pesante, equale sarà lo”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Lucaa “Sabato Anch’io” su Radio1 in merito all’elezione del Presidente della Repubblica.In merito ai grandi elettori, poi,ha precisato: “La mia regione si riunirà il 14 ed eleggerà i tre grandi elettori, penso proprio che sarò tra questi. Mandare un governatore vuol dire mandare una persona comunque eletta dal popolo, lo è anche il sindaco ma se guardiamo a una rappresentanza generale bisogna guardare a chi è stato eletto ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Quirinale, Zaia “Vedremo cosa accadrà, scenario cambia velocemente” - - CorriereCitta : Quirinale, Zaia “Vedremo cosa accadrà, scenario cambia velocemente” - blogsicilia : #notizie #sicilia Quirinale, Zaia “Vedremo cosa accadrà, scenario cambia velocemente” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Quando andremo a votare a febbraio sarà nuova era glaciale, nel senso che in questo Paese uno o… - LaNotifica : Quirinale, Zaia “Vedremo cosa accadrà, scenario cambia velocemente” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Zaia

Il Sannio Quotidiano

La Lega tra pace e sconquasso Lucamediatore ma non vuole attacchi a Draghi Camera: Gualtieri ... Letta adesso punta su Draghi ale poi alle elezioni anticipate in ottobre 'Non c'è nessun ...L'anti -è già sceso in campo Prima mossa: il leone di Venezia accanto al simbolo Pd Ricariche ..., Di Maio: Berlusconi improbabile. Tajani: Draghi resti al Governo fino al 2023 Partita ...ROMA (ITALPRESS) – “Quando andremo a votare a febbraio sarà nuova era glaciale, nel senso che in questo Paese uno o due mesi sono era ...Questo è il punto fondamentale da cui partire, non tenerne conto potrebbe portare, come nota con intelligenza Luca Zaia su Dagospia a «ritrovarci Draghi non eletto al Quirinale ma nemmeno più a ...