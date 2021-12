Quirinale | Villarosa a iNews24 | “Scene imbarazzanti le parole di Conte su Berlusconi e le cene di Di Maio con Giorgetti”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Onorevole, dopo l’espulsione dal M5s è ora impegnato insieme ad Alessandro Di Battista a far conoscere un nuovo progetto politico, nato sulla scia dell’opposizione a questo governo. A che punto è il lavoro? “Al momento stiamo continuando il tour di “Su la testa” in giro per l’Italia, ma ancora è presto per parlare di un L'articolo proviene da Inews.it.

L'Espresso

...l'operazione unitaria - il cui solo comun denominatore potrebbe essere il passaggio al... O dove passa frettoloso Alessio, altro ex grillino che non ha scelto nessuna componente - né ......che c'è qualcuno che davvero sta trafficando per portarlo al. Io, al contrario di altri, Berlusconi non lo rispetto". Sul possibile nuovo partito annunciato da Di Battista e, ...Intervista esclusiva per iNews24 al deputato del Gruppo misto, Alessio Villarosa, sulla riforma fiscale e sugli scenari per il Quirinale ...L’Espresso ha contattato i centoundici parlamentari di Camera e Senato non appartenenti ai grandi partiti e li ha fatti votare sul Colle. Ecco le risposte, le ...