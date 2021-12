(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – “Ioche ilpossa esserecon la partecipazione di. Partendo dalla unità del Centrodestra. Berlusconi è un candidato vero. Noi del Centrodestra se diciamo una cosa la facciamo”. Lo ha detto il leaderLega, Matteo, intervenendo ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. “Fare il premier? A me interessa che il centrodestra diventi maggioranza nel Paese e nel parlamento. Se ho il sogno di diventarlo? Certo. Walt Disney diceva: se puoi sognarlo puoi farlo”, ha poi aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

gallina_di : RT @73deva73: @gallina_di @Viminale @poliziadistato @Quirinale @Palazzo_Chigi Poi era #Salvini il problema…ma che andassero a fanculo! - peterkama : Salvini: «Una donna al Quirinale? Lui si chiama Silvio, non Silvia» - 73deva73 : @gallina_di @Viminale @poliziadistato @Quirinale @Palazzo_Chigi Poi era #Salvini il problema…ma che andassero a fanculo! - Lopinionista : Quirinale, Salvini: 'Spero che il presidente della Repubblica venga scelto da tutti' - LucillaMasini : Salvini su Berlusconi al Quirinale: 'È un candidato vero'. A giudicare dalla cera non si direbbe. #Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

State già trattando per il governo che verrà quando Draghi sarà al? "No. Le trattative ... Si farà la riforma elettorale?e Meloni sono fermi sul maggioritario… "La situazione è ...E oggi ? "C'è una grande enfasi per il". Perché? " Per l'obiettiva difficoltà del sistema ... Proprio in questi giorni, il giudice Guidoè stato travolto dalla sua memoria e ha ...Il Cavaliere continua la caccia di consensi. Salvini: "È un candidato vero". Giochi aperti, Draghi sempre in pista ...ROMA - "Io spero che il presidente della Repubblica possa essere scelto con la partecipazione di tutti. Partendo dalla unità del Centrodestra. Berlusconi ...